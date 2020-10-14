Ученые знают, как сделать воду Салгира питьевой

Ученые Академии строительства и архитектуры Крымского федуниверситета уверены, что современные методы очистки воды могут справиться с очисткой воды из реки Салгир, сделав ее пригодной для питья, сообщает пресс-служба вуза.

В лаборатории химии и технологии воды на кафедре водоснабжения, водоотведения и санитарной техники академии провели опыты по очистке воды из самой длинной реки Крымского полуострова — Салгир. Ученые занялись опытами, чтобы показать принципиальную возможность очистки до качества, которое требуют СанПиН для получения питьевой воды.

Еще три года назад ученые Крымского федерального университета предлагали накапливать воду из Салгира в Межгорном водохранилище.

— Вода, которая подавалась по Северо-Крымскому каналу из Днепра, имела значительно большие загрязнения, чем вода Салгира. Днепровской водой пользуется две трети населения Украины, в том числе города-миллионники и большая часть металлургических и химических производств, не говоря о водосборном бассейне в районе Чернобыля со стронцием, цезием. Вся система поверхностного водоснабжения из рек заключается в том, что город берет воду на очистку выше по течению и сбрасывает ниже по течению, — приводит пресс-служба КФУ слова заведующего кафедрой, профессора Ильи Николенко.

По мнению ученого, ниже Симферополя сток 50% обеспеченности составляет 1,7 кубометра в секунду, это более 140 тысяч кубометров в сутки. Из этого можно брать до 70% стока, а остальное оставить на санитарные попуски и нужды сельского хозяйства ниже по течению.

— В реку Салгир попадают все сбросовые дождевые и талые воды с водосборного бассейна. Величины этих сбросов необходимо оценивать со специалистами Гидрометеослужб, но это миллионы кубометров пресной воды. Это способно решить проблемы водоснабжения для Симферополя в ближайшей перспективе, — уверен И.Николенко.