Скамейки в сквере на Пожарова испортили вандалы

Из сквера на пересечении улиц Пожарова и Карантинной исчезли сразу все скамейки. О такой перемене «Севастопольской газете» сообщили читатели. От их бдительного взгляда не ушло и повреждение искусственного покрытия под лапами зеленых габионовых медведей.

Словом, сквер, помпезно открытый в ноябре 2018 года и обошедшийся бюджету Ленинского района в 3,5 млн муниципальных рублей, подошел к своей двухлетней годовщине откровенно не в самой лучшей форме. Почему? Этот вопрос редакция задала новоизбранному главе Ленинского муниципалитета Максиму Мишину.

— Скамейки не исчезли, их увезли, чтобы отремонтировать, — пояснил М.Мишин.

По его информации, причина поломки скамеек — вандализм. Их испортили какие-то хулиганы, которым не понравились аккуратность и ухоженность небольшого сквера. Они же испортили искусственное покрытие под медведями, которое теперь тоже будут восстанавливать.

По словам М.Мишина, скамейки и покрытие должны в ближайшее время вернуть на место.