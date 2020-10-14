Сети водоснабжения будут ремонтировать три года

Севастополь в ближайшие три года должен получить более трех миллиардов рублей на ремонт сетей водоснабжения, что позволит сократить потери воды.

Об этом ТАСС сообщил замгубернатора Владимир Базаров.

«[175 млн рублей] — первая часть большой программы в размере 3,6 млрд рублей, которая предполагается в 2021, 2022, 2023 годах. Начинаем уже сейчас ремонт с магистральных сетей с наибольшими потерями — соответствующая статистика ведется, она у нас есть», — сказал В.Базаров.

Он уточнил, что в будущем мероприятия планируется включить в федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя.

Глава Севастополя Михаил Развожаев во время сентябрьской встречи с президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос о том, что в городе изношены сети, для сокращения потерь требуется провести их ремонт. В октябре город получил 175 млн рублей на ремонт сетей из федерального бюджета.

13 октября пресс-служба правительства Севастополя сообщила, что в городе введен режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды — ресурса водохранилища, если не будет дождей, хватит на 81 день.