Придумали, где еще запретить стоянку автомобилей

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя своим приказом вводит с 3 ноября 2020 года ограничения остановки и стоянки на 11 новых участках улиц города.

Запрет коснется участков дорог на Северной стороне:

— от дома №17 по ул.Богданова до ул.Циолковского;

— на ул.Циолковского — от пересечения с пл.Кролевецкого до ул.Богданова по правой стороне;

— на ул.Михайловская — от дома №9 до дома №64 по ул.Громова.

В Балаклаве — на ул.Калича — от дома №21 до пл.1 Мая.

На центральном холме — на ул.Воронина — от пересечения с ул.Суворова до ул.Советская (по четной стороне) и от пересечения с ул.Фрунзе до ул.Советская (по нечетной стороне).

В центре:

— на ул.Гоголя — от пл.Ушакова до улицы Академика Крылова;

— на ул.Капитанской — от пересечения с переулком Крепостной до пл.300-летия Российского флота;

— на ул.Новороссийской — от пересечения с ул.Партизанская до ул.Адмирала Октябрьского;

— на ул.Партизанской — от пересечения с ул.Одесская до дома №5 на ул.Партизанской;

— на ул.Щербака — от дома №10 до ул.Генерала Петрова по четной стороне.

Приказ подписан и опубликован 14 октября. Он вступит в силу через 20 дней, отпущенных Севавтодору на установку соответствующих знаков.

Напомним, что единственная перехватывающая стоянка в центре города отдана под стоительство культурного кластера на мысе Хрустальный.