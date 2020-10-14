Похитил 65 тысяч рублей с помощью подаренного телефона

По версии полиции, 52-летний местный житель подарил свой смартфон сожительнице. Она отдала устройство своему 23-летнему сыну. Молодой человек обнаружил установленное на телефоне банковское мобильное приложение и воспользовался этим. Парень тайком похитил с банковского счета своего отчима 65 тысяч рублей, а затем часть украденных денег потратил на свои нужды.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали злоумышленника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.