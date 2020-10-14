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Объем заказов вертолетного завода, возможно, будет увеличен

Объем заказов для «Севастопольского авиационного предприятия» (САП), которое занимается ремонтом вертолетов, может быть увеличен, прорабатываются перспективы по освоению новых образцов техники, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

Во время рабочей поездки в Севастополь министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщал, что САП, которое сейчас находится в центре жилого района, планируется перевести на другую площадку в промышленном районе. При этом представители самого завода рассказывали, что в последние годы у них не появляется такого объема заказов, который позволял бы работать с хорошей прибылью.

«В настоящее время прорабатываются перспективы развития завода в части освоения образцов новой авиационной техники, после чего будет определен объем необходимых инвестиций. ФГУП «САП» активно сотрудничает с Черноморским флотом в части ремонта вертолетов и ведет работу по возможному увеличению объемов», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время САП ремонтирует вертолеты для Росгвардии, а для частных заказчиков осуществляет ремонт агрегатов.

Авиаремонтное предприятие было основано в Севастополе около 100 лет назад, и в разные годы занималось ремонтом различной авиатехники. В последнее время специализируется на вертолетах. В настоящее время САП находится на берегу бухты Круглой, вокруг него построены многоэтажные дома и созданы объекты курортной инфраструктуры.