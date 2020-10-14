Не доверяйте «инспекторам»

В редакцию еженедельника «Севастопольская газета» поступают звонки читателей с пр.Генерала Острякова, они сообщают о подозрительных личностях, которые для проверки труб и оборудования пытаются проникнуть в жилище, представляясь работниками организации под названием «Безопасность потребления и водопользования».

В водоканале просят жителей города быть бдительными и требовать документы, удостоверяющие личность контролеров.

Когда водоканал проводит проверки контрольных показателей счетчиков в жилых домах, специалист, прибывший для снятия показателей, должен представиться, назвать причину своего визита. Каждый сотрудник предприятия имеет при себе удостоверение с фотографией, где указаны фамилия, имя, отчество и должность. Удостоверение подписано руководителем и заверено печатью.

В том случае, если у вас возникают сомнения в подлинности лица или предоставленных документов, обратитесь в колл-центр водоканала со стационарного телефона по номеру 0-800-733-33-03; с мобильного 8-800-733-33-03. Диспетчеры службы имеют в своем распоряжении даты проверок и списки адресов, куда водоканал направляет своих сотрудников.