Наладили сеть производства и продажи суррогатного спиртного

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Ялты, подозреваемых в организации подпольного бизнеса по изготовлению и реализации суррогатных спиртных напитков.

Следствием установлено, что трое ялтинцев (двое мужчин и женщина) с начала 2019 года организовали нелегальный бизнес. Поддельные чача и вино изготавливались и разливались в тару в жилых квартирах, склад готовой продукции арендовался на центральном рынке Ялты. Роли в подпольном бизнесе были тщательно распределены, а подпольные точки сбыта рассредоточены по всему городу.

В ходе мероприятий, проведенных совместно органами МВД, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при силовой поддержке спецподразделения «Беркут» нелегальный бизнес был пресечен.

В процессе обысков изъята готовая к продаже суррогатная продукция и спиртосодержащая жидкость общей массой более 4,5 т, реагенты и красители, тара.

Свою вину в совершенном преступлении подозреваемые признают. В настоящее время следствие готовится предъявить им обвинение по статье «производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору». Допрашиваются восемь реализаторов суррогатной продукции, устанавливаются все обстоятельства.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба Следственного комитета.