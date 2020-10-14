Латиноамериканцы и сирийцы будут отстаивать мир в Херсонесе

Несмотря на настойчивые призывы к разобщению и ограничения по проведению массовых культурных мероприятий, в Античном театре Херсонеса Таврического 17 и 18 октября пройдет II Международный общественно-культурный форум «Мир для мира».

Организаторы увязали мероприятие сразу к нескольким важным историческим датам: 75-й годовщине Великой Победы, 75-й годовщине проведения Потсдамской конференции и завершению строительства Крымского моста.

На фестиваль пригласили творческие коллективы из экзотических стран, с аргументом, что Крымский мост соединяет народы и культуры.

17 октября гостей Херсонеса приглашают насладиться выступлениями фольклорного ансамбля «Земля арауканов», участники которого являются уроженцами Чили, Аргентины и Эквадора, а также сальвадорского музыкально-танцевального ансамбля El Sombrero Azul («Синее сомбреро»). В программе также — выстуление сирийского исполнителя Камала Баллана.

Российскую культуру представят народный ансамбль «Гренада» и московский ансабль танца «Юность». Последний 18 октября разделит концертную площадку с танцевальным коллективом «Орхидеи Венесуэлы».

Начало в 14.00.