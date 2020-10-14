Covid-19 заболевают и молодые, и старые

На утро 14 октября в Севастополе covid-19 заболели еще 32 человека, все они — местные жители в возрасте от 34 до 81 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, скончалась женщина 62 лет. Течение болезни было осложнено двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью на фоне хронических заболеваний.

За предыдущий день заболели 30 человек (от 25 до 82 лет), всего с начала года количество зарегистрированных случаев достигло 1417 человек, выздоровели 944, умерли 42.

В стационарах города находятся 348 пациентов.