«Балаклава» будет охранять Керченский пролив

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым пополнилось новой боевой единицей, сообщает пресс-служба ведомства. Корабль будет нести службу по охране государственной границы России. Также в задачи экипажа входит безопасность российских субъектов морской экономической деятельности, противодействие незаконному вылову водных биологических ресурсов, а также недопущение нарушения правил рыболовства в акватории Азовского, Черного морей и Керченском проливе.

Построенный на Ярославском судостроительном заводе и спущенный на воду в 2018 году ПСКР «Балаклава» достраивали на севастопольском судоремонтном заводе «Персей». Корабль полностью соответствует современным требованиям этим требованиям: имеет измененную комплектацию, состав вооружения, усовершенствованную систему управления стрельбой и улучшенные условия обитаемости экипажа.

Длина корабля 50 метров, ширина — девять. Его оптимальные обводы корпуса в сочетании с автоматизированной дизельной установкой делают корабль простым и экономичным в эксплуатации, имеющим высокую скорость полного хода – до 30 узлов и большую дальность плавания экономическим ходом — 2200 миль, автономность — 10 суток.