Воды осталось на 81 день

В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды, но по графику подавать ее пока не будут.

Такое решение было принято 13 октября по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«В настоящий момент запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 млн куб.м воды. Если 7 млн куб.м — неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день», — доложил и.о. вице-губернатора города Владимир Базаров.

На это губернатор Михаил Развожаев заметил, что «на уровне президента все решения приняты, правительством выделены необходимые суммы для решения проблемы.

«Ряд первоочередных мероприятий — переброска воды из Кадыковского карьера — до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора — до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорта — приступаем к работам со следующей недели», — объяснил М.Развожаев.

В рамках первоочередных мер будут проведены геологические изыскания в целях поиска и оценки запасов подземных вод.

Садовые товарищества переводятся на зимний режим подачи воды, ограничения по подаче воды в дома пока не вводятся, сообщила пресс-служба городского правительства.

Севастополь в ближайшие три года должен получить более трех миллиардов рублей на ремонт сетей водоснабжения.