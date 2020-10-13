В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели военнослужащего

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью военнослужащего в Крыму, сообщил ТАСС во вторник, 13 октября, источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено, компетентные органы его расследуют», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил, в какой из военных частей Крыма и когда именно произошел инцидент.

Ранее в соцсети Вконтакте появился пост жительницы Крыма, которая сообщила, что ее сын был застрелен в воинской части. Источник агентства не подтвердил и не опроверг информацию о том, что молодой человек был именно застрелен.

Официальных комментариев по данному происшествию нет.