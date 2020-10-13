Троллейбус №10-К обещают вернуть на полный маршрут 10 ноября

Троллейбусы маршрута №10-К не заходят в микрорайон «Казачья бухта» из-за выхода из строя аккумуляторов, которые обеспечивали их автономный ход, пока ремонтировали ул.Большую Морскую, Камышовское шоссе и мост через суходол.

Такое объяснение дал и.о.директора Департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Сергей Румянцев на аппаратном совещании 12 октября. На сокращение маршрута пожаловались жители микрорайона «Казачья бухта».

— Данный маршрут должен обслуживаться троллейбусами, но маршрут не весь покрыт контактной сетью, его часть троллейбусы проходили за счет автономного хода. К сожалению, у троллейбусов марки «Тролза» вышли из строя аккумуляторы, — представил объяснение С.Румянцев.

По его информации, из-за интенсивной эксплуатации на участках, где велись ремонтные работы и временно отсутствовала контактная сеть, аккумуляторы исчерпали свой ресурс. В результате из всей партии всего лишь один троллейбус находится в исправном состоянии и может выполнять работы на полном ходу.

Однако такое объяснение не устроило губернатора Михаила Развожаева, который предположил, что причина вовсе не в интенсивности, а в неправильной эксплуатации машин.

— Что значит интенсивная? Может быть, правильная или с нарушениями. Это же не батарейки, чтобы выкинули и новые купили, — отреагировал он на представленное объяснение, потребовав доклад о претензионной работе к заводу-изготовителю «Тролза».

Бодро отрапортовав: «Будет сделано!», С.Румянцев почему-то умолчал, что с февраля 2020 года завод «Тролза», который ранее был крупнейшим в России производителем троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой, прекратил работу. Напротив, директор департамента подтвердил, что работа с заводом-изготовителем по регламентным срокам работы аккумуляторов, которые, разумеется, не должны ограничиваться двумя годами, продолжается.

— На сегодня поступили новые троллейбусы «Авангард» (Вологодский механический завод), с возможностью также автономного хода. Они проходят сейчас процедуру проверки, обкатку. Планируемая дата возобновления маршрута №10-К, с заходом в микрорайон «Казачья бухта», — 10 ноября 2020 года, — продолжил доклад С.Румянцев.

Длина полного рейса маршрута №10-К — 31 км, сокращенного — традиционная «десятка» через ул.Ленина — 26 км.