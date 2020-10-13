Треть офисов Морского банка будет закрыта

Севастопольский морской банк (СМБ) закроет треть своих отделений, сообщили в пресс-службе банка РНКБ. На сайте банка сообщается, что закрыты будут 13 из 38 отделений.

РНКБ банк в соответствии с планом участия госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка АО «Севастопольский Морской банк» стал его акционером, сообщили ТАСС в пресс-службе РНКБ.

«Мероприятия по закрытию части офисов банка проводятся в рамках решений по повышению эффективности сети обслуживания. Дополнительно сообщаем, что план предусматривает реорганизацию СМБ в форме присоединения к РНКБ под единым брендом РНКБ», — сказали в пресс-службе РНКБ.

Кроме того, банк проводит подготовительные мероприятия по интеграции бизнес-процессов двух структур, добавили в пресс-службе.

Банк России объявил о санации Севастопольского морского банка 29 января 2020 года. По данным на декабрь 2019 года, банк занимал 246-е место в банковской системе РФ. Согласно данным на сайте, банк работает на территории Севастополя, где находится в том числе центральный офис, и в городах Республики Крым, предоставляет финансовые услуги для бизнеса и физических лиц. С 2014 года, как и другим работающим на полуострове банкам, ему отказано в членстве со стороны международных платежных систем Visa и MasterCard, в подключении к системе международных расчетов, а также в проведении операций на международном финансовом рынке. С 2015 года Севастопольский морской банк внесен в санкционный список США.