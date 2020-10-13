Смету на строительство онкодиспансера пересчитали

Сметная стоимость проекта — 4 млрд рублей. Застройщик — ГКУ города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства». Новый подрядчик — компания «РТ-СоцСтрой», входящая в Госкорпорацию Ростех. Госконтракт с ней был заключен в сентябре 2020 года.

Предыдущий подрядчик — выигравшее в 2019 году тендер московская фирма «Сатурн» не смогла предоставить необходимые для заключения госконтракта банковские гарантии.

Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкодиспансера позволит обеспечить высокотехнологичную амбулаторную и стационарную медицинскую помощь жителям региона. Медучреждение рассчитано на 150 коек круглосуточного пребывания, в том числе 140 коек в палатных отделениях, 10 — в отделении реанимации и интенсивной терапии, 30 коек дневного стационара, и способно принять 100 пациентов за смену.

В здании переменной этажности — от двух до четырех этажей — планируется обустроить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также рентгенологические кабинеты, оснащенные цифровым оборудованием, которое значительно снижает лучевую нагрузку на персонал и пациентов и позволяет получать более качественные изображения.

Проектные решения включают комплексное благоустройство территории с устройством автомобильных проездов и пешеходных дорожек, а также создание условий для удобного и беспрепятственного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.

Строительство включено в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Проект начали разрабатывать еще в 2015 году. За пять лет сметная стоимость строительства подорожала в пять раз.