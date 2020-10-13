Поезда из Крыма доедут до Сибири

Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» продлевает маршруты курсирующих поездов «Таврия» Симферополь – Екатеринбург до Перми, Омска и Тюмени. Поезда из Крыма в Пермь и Омск начнут курсировать с середины декабря с периодичностью два раза в неделю. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны-рестораны, сообщает пресс-служба компании.

Симферополь – Пермь

Поезда из Симферополя в Пермь будут отправляться по вторникам и субботам и следовать по маршруту через Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск и Екатеринбург. В обратном направлении поезда будут отправляться по вторникам и пятницам. Время в пути составит 75 часов.

Первый состав поезда «Таврия» №142/141 Симферополь – Пермь отправится 12 декабря в 0.55 (мск) с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Пермь 15 декабря в 05.07 (мск). Из Перми первый поезд отправится 15 декабря в 14.04 (мск) и прибудет в Симферополь 18 декабря в 15.40 (мск).

Симферополь – Тюмень – Омск

Поезда из Симферополя в Омск будут отправляться по четвергам и воскресеньям и следовать по маршруту через Ростов-на-Дону, Пензу, Саранск, Казань, Екатеринбург и Тюмень. В обратном направлении — по средам и воскресеньям. Время в пути составит 75 часов.

Первый состав поезда «Таврия» №76/75 Симферополь – Омск отправится 13 декабря в 1.15 (мск) с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Омск 16 декабря в 4.25 (мск). Из Омска первый поезд отправится 16 декабря в 7.49 (мск) и прибудет в Симферополь 19 декабря в 15.40 (мск).

Где купить билеты

Билеты на новые направления доступны на официальном сайте компании-перевозчика grandtrain.ru, в мобильном приложении «ГСЭ Билеты», также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.

Кстати, за курортный сезон 2020 года поезда «Таврии» перевезли более полумиллиона пассажиров. Большинство отдыхающих направлялось в Крым из Москвы и Ростова-на-Дону.