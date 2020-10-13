На рынке «Чайка» обещают новое покрытие

Старый асфальт на рынке «Чайка» планируют заменить на новый или на тротуарную плитку.

Администрация ярмарки «Центральная», так сейчас официально называется рынок, пока не выбрала вариант ремонта. Также пока не определены конкретные сроки, когда новым покрытием заменят старый дырявый асфальт, опасный для покупателей в дождь, а тем более, в мороз.

Пока же на территории бывшего стадиона «Чайка» продолжают сооружать новые павильоны, что, как считают в правительстве города, придаст объекту цивилизованный вид. По крайней мере, об этом «Севастопольской газете» сообщили в администрации ярмарки.

В настоящее время достраиваются торговые модули. Каждый пролет накрывается навесом. Всего на «Чайке» теперь будет 750 торговых мест, что несколько меньше, чем было раньше. Зато, утверждают в администрации, все будет красиво и стандартно.

Что касается покрытия, то в настоящее время на него разрабатывается техническая документация.

— Раньше здесь было футбольное поле, потому не было никаких ливнестоков, водоотводов и подводов воды. К тому же, надо учитывать, что рынок работает круглосуточно — ночью на машинах подвозят товар. Замена покрытия потребует остановку торговли, — объяснили в администрации.

Там же рассказали, что сложность состоит и в поиске подрядчика. Претенденты есть, но после оценки объема работ и их сложности, они, как правило, сами отказываются от подряда.

Тем не менее, при выборе покрытия, в администрации больше склоняются к асфальту, как более износостойкому: тротуарная плитка будет продавливаться под колесами груженых грузовиков.

Однако, если павильоны определенно достроят до конца 2020 года, то к замене покрытия предполагается приступить не раньше 2021-го.