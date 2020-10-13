Между Камышовой и Казачьей бухтами будет улица Манганари

На топонимической комиссии Севастополя было принято решение о присвоении адреса новому жилому комплексу «Порто-Франко».

На западном берегу Камышовой бухты завершается возведение жилого комплекса на 1010 квартир. Из-за того, что у новых домов не было адреса, у покупателей жилья в нем возникли сложности с регистрацией прав на квартиры и заключением договоров с ресурсо снабжающими организациями. Жители «Порто-Франко» завалили комментариями Инстаграм губернатора Севастополя, требуя присвоить их домам адреса и принять их в эксплуатацию, что не делалось с весны со ссылкой на коронавирус.

В ходе заседания топонимической комиссии был рассмотрен ряд вариантов названия новой улицы. Победило наименование в честь братьев Манганари.

Мыс между Камышовой и Казачьей бухтами, в районе которого расположен комплекс «Порто-Франко», назван в честь братьев Манганари — основателей династии греческих моряков, выдающихся гидрографов эпохи парусного флота. Егор Манганари был генерал-майором корпуса флотских штурманов, Михаил Манганари — адмиралом.

На основании решения топонимической комиссии департамент архитектуры должен подготовить и вынести на заседание правительства распоряжение, о присвоении новой улице имени Братьев Манганари.