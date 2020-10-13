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Контрактник смертельно ранил сослуживца

Командование Черноморского флота совместно с правоохранительными органами проводят проверку по факту гибели военнослужащего по контракту в результате огнестрельного ранения в одной из воинских частей, дислоцированной на территории Республики Крым.

По предварительным данным контрактник грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом другого контрактника.

Причины произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.