Контрактник смертельно ранил сослуживца
Командование Черноморского флота совместно с правоохранительными органами проводят проверку по факту гибели военнослужащего по контракту в результате огнестрельного ранения в одной из воинских частей, дислоцированной на территории Республики Крым.
По предварительным данным контрактник грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом другого контрактника.
Причины произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.