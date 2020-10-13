Херсонес приглашает на художественный фестиваль

Множество мастер-классов от именитых севастопольских художников и фотографов пройдет в ближайшие выходные, 17-18 октября, в Херсонесе. Там до 3 ноября проходит Второй художественный фестиваль «Арт-осень».

Суббота, 17 октября

В 11.00 в Византийском дворике музея состоится торжественное открытие фестиваля. По завершении официальной части юных посетителей ждет пять увлекательных мастер-классов от профессиональных художников.

В 12.00 в здании кинолектория художник и преподаватель Сергей Берлов проведет с детьми занятие по академическому рисунку натуральной постановки.

В 13.00 в Византийском дворике под руководством Екатерины Луганской состоится мастер-класс «Приемы изобразительной техники монотипия».

В 14.00 каждый желающий сможет запечатлеть одну из самых знаменитых достопримечательностей Херсонеса — Базилику 1935 года в рамках мастер-класса «Акварель на пленэре» от Елены Лимоновой.

В 15.00 юные художники смогут освоить технику скетча на творческом занятии с художником Натальей Плисюк.

Воскресенье, 18 октября

На следующий день культурная программа фестиваля не менее насыщенная. В 10.00 любители фотоискусства смогут узнать особенности пейзажной съемки на занятии Сергея Круша.

В 11.00 — занятие под названием «Тушь и душ», которое будет сопровождаться перфомансом от Дарьи Рыбиной.

В 11.15 в Античном театре мастер-класс по акварели, который проведет Александр Шумцов.

В 13.00 в Византийском дворике юных художников будет встречать Ксения Хидаева, чтобы рассказать о секретах создания графического пейзажа.

В 14.00 на территории городища все желающие смогут освоить технику живописи акриловыми красками на занятии Андрея Орлова.

Общими усилиями

На протяжении двух дней, 17 и 18 октября, каждый юный участник фестиваля сможет внести свою лепту в создание единого шедевра. В кинолектории в рамках акции «Рисуем вместе наш общий город Херсонес» дети будут создавать панорамный рисунок архитектурного образа древнего города.

Дополнительно будет проходить конкурс произведений изобразительного искусства, созданных детьми. К участию в конкурсе принимаются художественные работы, выполненные в одной из техник изобразительного искусства либо фотография. В конкурсе могут участвовать дети от 6 до 16 лет.

Третьего ноября состоится подведение итогов фестиваля, на котором пройдет награждение участников в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».