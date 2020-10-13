Грабил офисы микрозаймов в медицинской маске и перчатках

Железнодорожный районный суд Симферополя огласил приговор в отношении 23-летнего местного жителя, совершившего три разбойных нападения на офисы выдачи микрозаймов.

Одетый в темную неброскую одежду разбойник совершал преступления в дневное время, прикрыв лицо медицинской маской и надев на руки медицинские перчатки, чтобы не оставить идентифицирующих его следов.

Молодой человек используя в качестве оружия предмет, похожий на кухонный нож, нападал на сотрудниц микрокредитных организаций с требованием передать ему находившиеся в кассе офиса деньги.

В первом офисе он похитил почти 17з тысячи рублей, во втором — 22,65 тысячи, в третьем — 22,3 тысячи рублей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по всем преступлениям, суд признал явку с повинной. Кроме этого молодой человек активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, признал вину и раскаялся в содеянном.

По совокупности преступлений осужденному назначено окончательное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба райсуда.