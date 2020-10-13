Добавили камер видеофиксации и еще добавят

В Севастополе на дорогах, отремонтированных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», устанавливают камеры фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Такое техническое решение направлено на снижение скоростного режима и, как следствие, уменьшение количества ДТП.

В 2020 году запущены два комплекса системы фото- и видеофиксации: на пр.Героев Сталинграда, в районе дома №6 и на автомобильной дороге Ялта – Севастополь, в районе остановки «Ресторан Шайба». Первый комплекс контролирует соблюдение скоростного режима, другой — соблюдение Правил дорожного движения на пешеходном переходе.

Кроме этого, до конца года планируется установить еще три комплекса: на перекрестках ул.Багрия и ул.Коли Пищенко, пр.Юрия Гагарина и ул.Дмитрия Ульянова, на пересечении дорог на подъезде к пос.Кача и на подъезде к аэропорту «Бельбек», сообщили в департаменте транспорта.

В Севастополе уже работают 119 стационарных и шесть передвижных комплексов системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.