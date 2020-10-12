Злополучные футбольные ворота приказано увезти со двора

Футбольные ворота, подлежащие к установке во дворе дома по улице Коммунистической, 38, приказали увезти за ненадобностью.

Такое указание дано 12 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Напомним, что после устройства спортивной площадки в результате выигранного конкурса «Самый дружный двор» УК «Центр» по инициативе жителей не стала устанавливать на площадке футбольные ворота, а передала их им по акту. После этого, в июле незакрепленные ворота упали на 12-летнего подростка. С тех пор ворота остаются во дворе. Их, как выяснилось, некуда деть.

— В настоящее время жильцы, чтобы исключить неконтролируемое использование этих ворот подростками, закрепили ворота за сетчатое ограждение тросом, — доложил и.о. заместителя директора департамента городского хозяйства А.Анохин.

По его сведениям, юридическая ответственность по использованию ворот лежит на жильцах, но они отказываются от их эксплуатации. Как выяснилось, изначально они просили не ворота, а баскетбольные щиты.

Губернатор Михаил Развожаев распорядился наконец-то вывезти ворота.

— Раз не нужны, увезите! — приказал он.