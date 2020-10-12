В СевГУ будут заниматься подводными роботами

Севастопольский госуниверситет и центр компетенций НТИ «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» договорились о сотрудничестве. В ближайших планах — заниматься подводной и медицинской робототехникой. Об этом сообщило управление информационной политики, маркетинга и PR вуза.

Проректор по научной и инновационной деятельности СевГУ Максим Евстигнеев и руководитель Центра технологий компонентов робототехники и мехатроники АНО ВО «Университет Иннополис» Александр Климчик обсудили перспективы сотрудничества и договорились о дальнейшем взаимодействии в рамках подписанного соглашения: осуществлять совместные проекты через НИР, НИОКР с индустрией Севастополя.

— Дальнейшие наши шаги — составить дорожную карту, в которой отразить направления нашей совместной работы, искать совместные проекты, развивать науку и образование в области робототехники. Два ключевых направления на сегодняшний день: подводная и медицинская робототехника, — говорит А.Климчик.