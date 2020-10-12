В Черном море поймали браконьера с акулами

Севастопольские таможенники в море задержали с поличным мужчину, промышлявшего рыбу незаконными орудиями лова.

На среднем таможенном судне «Дмитрий Менделеев» сотрудники Севастопольской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым 29 сентября вышли в море на совместную контрольную проверку, сообщает пресс-служба таможни.

Рейд оказался успешным: таможенники и пограничники заметили гражданина РФ на маломерном судне, который незаконными орудиями добычи морских биоресурсов (700 метров сетей) ловил рыбу. В сети попала черноморская акула — катран общим весом в 23 кг.

Изъятые биоресурсы направлены на ихтиологическую экспертизу. В отношении рыбака вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.