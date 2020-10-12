Смета поликлиники в Казачьей опять согласована

Медучреждение, рассчитанное на прием 320 пациентов в смену, построят в микрорайоне Казачьей бухты.

В двухэтажном здании будут детское отделение, рассчитанное на 120 посещений в смену, взрослое — на 200 посещений, а также женская консультация. В поликлинике обустроят кабинеты врачей-терапевтов, педиатров, специалистов узкого профиля, диагностики и физиотерапевтических процедур, неотложной помощи, инфекционных заболеваний, а также процедурный и прививочный кабинеты.

Каждое отделение будет обеспечено автономным входом. На территории клиники создадут все необходимые условия для граждан с ограниченными физическими возможностями и транспортировки пациентов на носилках.

Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять за счет средств федерального и регионального бюджета. Застройщик — ГКУ города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства». Генеральный проектировщик — ООО «ЭКСПроект».

Начало строительства поликлиники в районе бухты Казачья было запланировано Федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя на 2019 год.

Острая необходимость в медицинском учреждении в этом микрорайоне Севастополя возникла еще в украинское время. Строительство поликлиники начали в 2011 году, но возвели только два этажа. Недострой снесли через восемь лет.

Второй раз поликлинику начали строить в декабре 2019 года. Цена контракта составила 264,27 миллиона рублей, срок сдачи объекта — не позднее 1 декабря 2021 года. Но заказчик ГБУ «Дирекция капитального строительства» в январе разорвал контракт с московским ООО «Сатурн».