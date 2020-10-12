Ремонт улицы Льва Толстого превратили в театр абсурда

Капитальный ремонт улицы продолжается уже полгода, и за это время он изрядно потрепал нервы жителям окрестных домов.

Собственно, их с самого начала не сочли нужным ознакомить с проектом и уведомить о деталях грядущих перемен, разве что громко заявив о будущем переустройстве массовой вырубкой деревьев вдоль тротуаров.

Потом были разговоры о необходимости расширить проезжую часть и одновременно пешеходную, переложить инженерные сети, заменить освещение, контактную сеть, обновить местами недавно уложенное дорожное полотно, тротуары и даже выполнить озеленение.

Очень скоро стало понятно, что перекладка сетей не состоится, озеленение вынесено в следующий этап, а смуглых рабочих кинут на укладку тротуарной плитки, замену бордюров и перенос с места на место столбов освещения.

Поскольку проекта ремонта никому из жителей так и не показали, происходящее по мере производства работ все больше вызывало удивление.

Вот такая магистраль

Как было заявлено с самого начала, главная цель ремонта — сделать из обычной улицы с двухрядным движением полноценную магистраль с движением по четырем полосам, которая бы стала «связующим элементом городской транспортной среды» — от Мемориального кладбища Коммунаров до пересечения с улицей Руднева.

Важная деталь — ремонтные работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Вопросы возникли сразу: если магистраль, то как быть с узкими 5-й Бастионной и Гидрографической улицами, бесперспективно затыкающими с двух сторон новую трассу? Чиновники из правительства и представители подрядчика к этим вопросам не были готовы, а потому отмахнулись заявлением, что проект еще будет дорабатываться и совершенствоваться...

На самом деле этого не случилось, а спешно начавшиеся работы день ото дня ввергали жителей улицы в состояние недоумения.

Удивление вызывало, что ремонт ведется дискретно, отдельными кусками, но с тем, чтобы по всей длине улицы обозначить следы производственного процесса в виде выкорчеванных бордюров, разобранного асфальта и унылых пней. Уже скоро вся улица превратилась в километровый аттракцион «Перейди дорогу — не поломай ноги».

Что касается проезжей части, то ее почему-то принялись расширять не равномерно. В районе площади Пирогова ширину дороги уменьшили до двух полос, с последующим раздвоением по одной полосе к 5-й Бастионной и улице Шварца. Еще одна загадка — с какой целью в этом месте расширили радиус тротуара, перегородившего бывший здесь прежде парковочный карман и вторую полосу движения?

Парковочные карманы — еще одна причина недовольства жителей. Никто из руководителей департамента транспорта до сих пор так и не смог вразумительно объяснить причину появления их у ворот школы №14, а также у жилого дома №23. Между тем объяснение оказалось простым: в проекте, выполненном в Красноярске, на месте школы значится многоквартирный жилой дом. А у дома №23… просто так получилось... Теперь машины паркуются в трех метрах от окон пятиэтажки. И это уже вопрос соблюдения синитарных норм, которые в данном случае грубо нарушены.

И не только там. Расширение проезжей части за счет тротуаров привело к тому, что расстояние от дороги до стен домов местами сократилось до 3,5 метра, а в иных местах — необоснованно расширено.

Карманы, ливневка и отмостка

Дальше — больше! На остановках общественного транспорта «Киевский рынок» и «Санэпидстанция» убрали заездные карманы, зато зачем-то устроили 20-метровые заезды у дома №20 (для маршрутки №400) и напротив магазина «Купеческий», где неровные островки тротуаров иначе, чем нелепыми, не назовешь.

Кстати, именно там, в районе частного сектора, при хорошем дожде вода обречена сливаться прямо во дворы домов, поскольку о ливневках, похоже, речи не идет.

Да, да, тротуарную плитку по всей длине улицы укладывают прямо под стены домов, словно забыв о том, что отмостка придумана вовсе не для красоты, а в качестве средства защиты дома от дождевой воды, которая, просачиваясь в грунт, грозит отсыреванием стен и фундаментов с перспективой их постепенного разрушения.

Пылевые облака

Впрочем, едва ли это должно волновать рабочих, которые, невзирая на карантинные мероприятия, уже шестой месяц укладывают тротуарную плитку, демонтируют, режут и заново кладут бордюры в условиях полного пренебрежения к нормам охраны их труда, предписывающим при механической резке и шлифовке камня использовать для защиты органов дыхания респираторы, а также полив водой.

Ни тем, ни другим рабочих не обеспечили, а потому резка и шлифовка происходят в облаках пыли, в которых рабочим приходится работать, а местным жителям — жить. Руководство департамента транспорта и подрядной организации словно не замечает тотальной запыленности улицы ядовитыми продуктами шлифовки и откровенные нарушения техники безопасности в случае рабочих.

Все перечисленное, включая качество работ, вызывает законное негодование толстовцев, не раз заявлявших свои требования об остановке ремонта, пересмотре проекта, возвращении зеленых насаждений. Активисты улицы завалили заявлениями и обращениями депутатов, прокуратуру, суды, СМИ и даже организовали митинг.

Ау, чиновники и депутаты!

В ответ пока приходят одни лишь отписки. Как выяснилось, повлиять на ситуацию толком не могут даже депутаты Законодательного собрания. Их недавнее заседание имело скорее формальный характер, а половинчатое решение восполнить уничтоженные деревья высадкой зеленых насаждений на территории школы свидетельствует разве что о непонимании проблем и нежелании в них вникать.

Очередной надеждой жителей стало обещание губернатора Михаила Развожаева лично посетить объект ремонта.

С наступлением осени выяснилась еще одна проблема. Темнеет уже рано, а на ул.Толстого в результате ремонта теперь нет ни столбов, ни фонарей! Напомним, что полгодовые мучения — результат госпрограммы «Безопасные и качественные дороги»...