Отремонтированный пруд Туристский дал течь

Отрапортовать об успешном ремонте пруда возле села Орлиное в Байдарской долине не получилось. Дамба пропускает воду.

Как рассказал «Севастопольской газете» глава Орлиновского МО Александр Богуш, ремонт водовыпуска и запорной арматуры вели специалисты подведомственного Севприроднадзору ГБУ «Экоцентр». Однако, через тело дамбы пошла вода. Видимо, труба внутри дамбы дает течь. По словам А.Богуша, необходимо вскрывать дамбу и чинить трубу, что приведет к незапланированным расходам.

В ГБУ «Экоцентр» отказались предоставлять газете оперативную информацию по сложившейся ситуации с ремонтом пруда. Редакция направила туда информационный запрос, но ответа на момент выхода публикации не получила.

На сайте госзакупок нашлось два контракта, связанных с прудом Туристским. Первый этап — ремонт донного водовыпуска. Контракт на 431,87 тысяч рублей был заключен в феврале 2020 г. с ИП Горобец Натальей Сергеевной. Второй аукцион 30 июня 2020 года выиграло ООО «ПИИ «ВОЕНМОРПРОЕКТ-30», подрядившееся за 512 тысяч рублей выполнить работы «по разработке разделов рабочей документации на ремонт узла донного слива комплекса ГТС водоема «Туристский».

В обоих случаях заказчиком работ выступило ГКУ «Севастопольское лесничество».

Четыре года назад пруд Туристский южнее села Орлиное был сдан в аренду частной фирме, которая под видом ремонтных работ его осушила. Жители села забили тревогу — ведь полноводность колодцев у них на участках зависела от этого пруда. А на кадастровой карте на месте пруда почему-то оказались участки под индивидуальную застройку.

Севприроднадзор пообещал разобраться с проблемой и возродить пруд, построенный в 1954 году.

Справка

Пруд Туристский имеет размеры 340 на 320 м, полный объем — 220 тысяч куб.м, площадь водного зеркала 8,2 га. Земляная плотина пруда имеет длину 467 м, ширина по гребню — 4 м, максимальная высота — 10,38 м. Водосброс траншейного типа автоматического действия. Донный водовыпуск — металлическая труба диаметром 300 мм — регулируется задвижкой.