Общественный транспорт обрабатывают дважды в день

Общественный транспорт дважды в день проходит санитарную обработку. Об этом 12 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев.

— На обработку одного состава уходит до 6 литров воды и 3 грамма активного концентрата. Таким образом, в сутки расходуется 3 тонны воды и 1,5 кг активного вещества, состав которого предназначен для обработки салонов, — сказал С.Румянцев.

По словам С.Румянцева, обработка проходит перед выходом в рейс и после возвращения в депо.

Он также сообщил, что в соответствии с приказом департамента транспорта, все частные предприятия, задействованные на перевозке людей, обязаны организовать влажные уборки в местах отстоя, проветривание салонов и после каждого рейса проводить дезинфекцию. И так не реже двух раз в течение рабочего дня.