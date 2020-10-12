Не могут найти кондукторов для контроля соблюдения масочного режима

Необходимого количества кондукторов для работы на государственном общественном транспорте так и не могут найти, а те, что есть — не в состоянии справиться с объемом работы.

Как пояснил 12 октября на аппаратном совещании и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев, все предыдущие попытки набрать кондукторов через Центр занятости не увенчались особым успехом.

— Направлены уведомления почти пяти тысячам человек. Направления на работу получили около 150 человек. Но реально пришли и трудоустроились не больше десяти, — прокомментировал С.Румянцев.

На это губернатор Михаил Развожаев поручил продумать предложения, как решить эту проблему.

Напомним, что на совещании 28 сентября принято решение, что ношение защитных масок в государственном транспорте будут контролировать кондукторы, и для этого необходимо дополнительно укомлектовать штат госпредприятия безработными, которые стоят на учете в Центре занятости.