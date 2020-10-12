Накопил 21 штраф за нарушение Правил дорожного движения

Житель Севастополя оплатил задолженность по 21 штрафу ГИБДД, узнав о принудительных мерах со стороны судебных приставов.

В межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов Управления на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании 21 административного штрафа ГИБДД на общую сумму в 10,5 тысячи рублей с гражданина П.

Должник в установленные законом сроки не погасил имеющиеся задолженности, и судебные приставы прибегли к применению мер принудительного исполнения. Был наложен арест на банковский счет гражданина П., а также вынесен запрет на регистрационные действия в отношении его автотранспортных средств.

Принятый комплекс мер дал положительные результаты: должник связался с приставом-исполнителем и узнал, что в случае непогашения задолженности в срок для добровольного исполнения с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от каждого исполнительного производства.

После этого П. нашел необходимую сумму для оплаты штрафов, сообщила пресс-служба УФССП России по Севастополю.

Судебные приставы рекомендуют гражданам проверять наличие непогашенных долгов при помощи сервиса: «Банк данных исполнительных производств» (r92.fssp.gov.ru/iss/ip), а штрафы за нарушение ПДД в разделе «Проверка штрафов» (гибдд.рф/check/fines).