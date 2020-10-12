На Максимовой даче отсутствуют элементарные условия для жизни

В четверг, 8 октября, о своих проблемах они рассказали новому главе Ленинского муниципального округа. Это была первая выездная рабочая встреча Максима Мишина с жителями поселка после выборов. По всем болевым местам главу муниципалитета, депутатов и их помощников провел председатель ТОС «Максимова дача» Борис Ковчук.

Тоннель — это ливневая канализация

Первую остановку чиновники совершили возле путепровода, соединяющего Максимову дачу с хутором Лукомского. Путепровод находится в полуаварийном состоянии, проезд через него закрыт. До последнего дня там отсутствовало освещение, подземные коммуникации были вскрыты, но обратно не убраны, в ненастные дни по ливнестокам, расположенным с двух сторон путепровода, дождевая вода растекается полноводной рекой, заливая тоннель и образуя непроходимые лужи.

Такое же состояние ливневок наблюдается фактически по всему поселку, в большинстве они представляют собой элементарные желоба, сводящие воду вниз на центральную площадь, со стороны которой установлен коллектор, куда она должна попадать, но вода уходит в землю, из-за чего дорога и площадь осели, а асфальт местами вздыбился.

Грязь и собаки

Куда бы в дальнейшем ни перемещалась группа инспектирующих, их везде сопровождала грязь. Было видно, что придомовые территории не убираются, плюс ко всему улицы наводнены бездомными собаками, на которые жители района также обращали внимание чиновников. «К нам привозят домашних животных со всех концов города и здесь их выбрасывают», — утверждают местные жители.

Отсутствие газа, полиции и умной остановки

— Газа на Максимовой даче нет, есть только обещания газификации. Вроде бы между домами 4 и 6 по ул.Каштановой провели газовую трубу, но на этом все и закончилось. Из-за этого люди несут повышенные расходы. Если в других районах в домах с электроплитами устанавливают на электроэнергию щадящий тариф, то у нас он обыкновенный, — объяснил ситуацию Б.Ковчук.

В поселке отсутствует опорный пункт полиции, несмотря на то, что это микрорайон густонаселенный. Вокруг разместились семь дачных кооперативов, активно строится частный жилой фонд, а полиции нет.

«Здесь обязательно нужен опорный пункт или патрулирование», — убежден председатель ТОС.

Еще жители Максимовой дачи не первый год просят установить остановочный павильон на 5-м километре. Там пассажирам приходится выходить из транспорта непосредственно на проезжую часть. Севавтодор, куда они писали жалобы, в 2019 году отреагировал: мол, есть согласование с вещевым рынком — в скором времени у вас появится умная остановка. Но не появилась.

Беда с дорогами

Одну дорогу в поселке все-таки отремонтировали, хотя к качеству работ есть претензии. При асфальтировании тротуаров рабочие сломали подпорную стену, строительный мусор не вывезли. Пешеходную дорожку к многоквартирному дому устроили под углом 30 градусов, а поручни не установили. При гололеде она превратится в травмоопасную горку.

Недоумение вызывает и построенная наполовину дорога, ведущая к садовым товариществам. Сдавать деньги на обустройство проезда к своим домам садоводы отказались, поэтому дорога имеет нелепый вид.

— Дорога действительно выглядит комично, но людям не смешно, — прокомментировал абсурдную ситуацию депутат заксобрания от этого округа Сергей Колбин. По его мнению, муниципалитет, исполнительные и законодательные органы власти должны объединиться и сделать нормальную дорогу.

«Здесь в садовых товариществах постоянно живут люди, они ходят на работу, дети — в школу. Нам нужно взяться и сделать для них хотя бы центральные проезды. Построить нормальную транспортную инфраструктуру, а дальше эту сеть расширять. Поселок находится на окраине города, фактически вся инфраструктура отсутствует. Власть города должна повернуться к людям лицом. Люди могут ждать долго, терпение есть, но оно не безгранично», — подчеркнул С.Колбин.

По итогам рабочей встречи М.Мишин заявил, что территорию Максимовой дачи в первую очередь необходимо вычистить.

— Куда ни зайдешь, везде мусор. Строители на дорогах оставляют асфальт либо не обращают внимание на слив дождевых вод — это приводит к накоплению грязи, на все будем обращать внимание, — заявил глава Ленинского муниципалитета.

В целом жители к встрече с представителями администрации округа отнеслись сдержанно, заявив, что обещаниям больше не верят и ждут реальных результатов.