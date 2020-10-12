Коечный фонд в больнице №9 для ковидных больных будут увеличивать за счет плановых пациентов

О напряженной ситуации с коечных фондом для больных новой коронавирусной инфекцией на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 12 октября доложил заместитель губернатора Александр Кулагин.

По его словам, количество зараженнных ​covid-19 в городе неуклонно увеличивается. Так, на утро 12 октября зарегистрированы еще 34 случая заражения. Всего в больницах имеется 610 коек, а занято 623.

— Придется, в больнице №9 плановую помощь, которую мы только запустили по ВМП (высокотехнологическая медицинская помощь), перевести в Первую горбольницу, а там 60 коек разворачивать для среднетяжелых и тяжелых пациентов, — обрисовал ситуацию А.Кулагин.

По его информации, в Инфекционной больнице сейчас 260 коек, а занято 268. Переполнение коечного фонда он объяснил невысокой динамикой выписки, а также наличием среди пациентов 30 детей, которые, хотя и переносят заболевание в нетяжелой форме, не могут быть переведены в пансионат «Изумруд» из-за отсуствия там детского отделения.

Между тем, в пансионате «Изумруд» под обсерватор готовят второй корпус для пациентов с легким течением болезни.

Напомним, что общее количество заболевших с начала года составляет 1355 человек, за неделю заболело 220 человек, за предыдущую — 166 человек.