Ввели очередные ограничения

В Севастополе ужесточили масочный режим и запретили собираться больше 50 человек в одном месте.

На заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции от 9 октября приняли следующие ограничительные меры:

— Запретить нахождения граждан без масок в автобусах, троллейбусах, катерах, паромах, а также такси.

— Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты при посещении торговых объектов и объектов оказания услуг, других объектов с массовым пребыванием людей.

— Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей, в том числе торговых объектов, а также осуществляющих перевозку ж/д, автомобильным, электрическим и морским транспортом не допускать на территорию, на которой осуществляется их деятельность, граждан, не соблюдающих масочный режим,

— Обязать отказывать в предоставлении транспортных услуг и не осуществлять продажу товаров гражданам, не соблюдающим масочный режим.

— Запретить проведение на территории Севастополя спортивных, публичных и иных массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек одновременно.

— С 12 октября в виду приобретенных гражданами билетов на различные мероприятия, показ кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей и спортивных мероприятий, за исключением мероприятий с количеством посетителей не более 50% от общей вместимости помещения. Размещение производится по принципу шахматной рассадки, все билеты должны продаваться в половинном формате.