В транспорт и на остановки без масок нельзя!

В общественном транспорте Севастополя — автобусах, троллейбусах, катерах и паромах, а также на объектах транспортной инфраструктуры теперь запрещено находиться без масок.

Такое решение принято 9 октября на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

По информации и.о.директора департамента транспорта Сергея Румянцева, за последнюю неделю выявлено 14 фактов отсутствия масок у водителей пассажирского транспорта: 11 нарушителей привлечены к дисциплинарной ответственности и отстранены от работы, трое уволены за повторные нарушения.

Он также сообщил, что в государственном общественном автотранспорте в рамках акции раздали 245 тысяч масок, осталось еще 505 тысяч.

7 и 8 октября в ходе рейдов на транспорте по соблюдению масочного режима выявлено 25 нарушителей, четверо привлечены к административной ответственности