В больнице в Балаклаве возобновлен плановый прием пациентов

В Севастополе в городской больнице №9 возобновили работу отделения травматологии и ортопедии, урологии, гинекологии и хирургии. Здесь снова оказывают плановую, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь.

В связи с тем, что больница продолжает оказывать помощь пациентам с covid-19, были предприняты дополнительные меры безопасности, сообщила пресс-служба департамента здравохранения.

— Хирургическая служба размещена в здании детской поликлиники, расположенной на улице Мира, 5. В этом корпусе отдельные входы, и потоки пациентов не пересекаются с госпиталем, в котором лечат от коронавирусной инфекции. Кроме того, каждый человек, который к нам поступает, в числе других анализов сдает обязательный тест на covid-19, и госпитализация допускается только при отрицательном результате, — говорит главврач больницы Елена Волкова.

В здании детской поликлиники ранее располагалось хирургическое отделение. Перед тем, как снова организовать в этом помещении стационар с операционными, был проведен косметический ремонт, организованы дополнительные санузлы.

На первом этаже корпуса расположили операционную и отделение травматологии и ортопедии на 21 койку. На втором этаже находятся две операционные и 30 коек отделений урологии, хирургии гинекологии.

Прием пациентов уже идет, отделения заполнены.

— Мы вызываем пациентов в порядке очереди, обновляем документы, анализы и исследования. Мы отвечаем на все вопросы и обращения пациентов, которые в связи с ограничениями не могли получить лечение. Возобновление операций меняет ситуацию с оказанием плановой медицинской помощи пациентам в лучшую сторону, — считает Е.Волкова.

Напомним, проведение плановых операций в 9-й больнице было приостановлено в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Медучреждение было перепрофилировано в многопрофильную больницу для принятия пациентов с острыми хирургическими и терапевтическими патологиями, имеющих отягощённый эпиданамнез по covid-19. Пациентов, нуждающихся в плановой помощи, частично принимала Первая городская больница.