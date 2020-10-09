Учителей могут обязать учить в онлайн и оффлайн режимах

На очередном заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции в Севастополе принято решение проанализировать инициативу отдельных родителей о возможности дистанционного обучения их детей в условиях существующей эпидситуации.

— Если есть инициатива со стороны родителей взять на себя ответственность за организацию домашнего обучения, надо проанализировать, насколько у нас педагоги справятся работать одновременно в онлайн и в оффлайн режимах. Если это отдельные классы карантинные, тогда понятно, но как это будет, если треть школы будет учиться дистанционно, а две трети — в классах? — задался логичным вопросом губернатор Михаил Развожаев.

Он поручил своему заму Ольге Тимофеевой проанализировать, смогут ли учителя справиться с такой нагрузкой.

Та, в свою очередь, доложила, что на сегодня один класс закрыт закрыт на карантин по новой коронавирусной инфекции, а шесть классов — по ОРВИ.

Решение по приостановлению учебного процесса в отдельных классах принимается руководством школы в случае отсутствия по причине заболевания гриппом или ОРВИ 20% обучающихся.

— По новой коронавируснойй инфекции класс уходит на карантин в случае выявления одного заболевшего в классе, в этом случае учебный процесс продолжается в онлайн–формате с применением дистанционных образовательных технологий, — сообщила О.Тимафеева.