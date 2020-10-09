Одно маломерное судно затонуло, второе сломалось

В пятницу, 9 октября в 9.00 на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра гражданской защиты Севастополя поступила просьба о помощи людям на судне, терпящем бедствие.

Мломерное судно не выдержало силы штормовых волн и затонуло недалеко от берега, а его экипаж был эвакуирован на проходящее мимо плавсредство. Но, оно, потеряв ход по техническим причинам, не смогло продолжить движение и стало на якорь. Таким образом в помощи нуждались сразу два экипажа, которые находились на одном судне.

К месту происшествия оперативно вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Омега».

Маломерное судно с семью пассажирами на борту было обнаружено на расстоянии около километра от берега п.Любимовка.

Спасатели помогли экипажу с ремонтом судна, которое своим ходом направилось к месту своего базирования.

Потерпевшие с затонувшего судна были эвакуированы катером спасателей и доставлены на берег Севастопольской бухты. Поисково-спасательная операция осложнялась повышенным волнением на море — 3-4 балла, но завершилась благополучно. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.