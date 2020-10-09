Несколько лет просят заасфальтировать дорогу

Люди, проживающие в садоводческих товариществах в районе Юхариной балки, хотят, чтобы городские власти запустили туда автобус, а для этого заасфальтировали дорогу.

Об этом говорилось 6 октября на встрече активистов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) с главой Гагаринского муниципалитета Алексеем Ярусовым и и.о. директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления (ОМСУ) Сергеем Бездольным.

Основанием для встречи послужило коллективное обращение жителей района Юхариной балки к городским властям.

Обитатели товариществ «Скиф», «Интеграл», «Таврия», «Огонек», «Кипарис», «Ветерок», «Слип» района Юхариной балки неоднократно обращались к городским чиновникам с просьбой о завершении строительства асфальтированной дороги длиной в 4,3 км от Камышовского шоссе вокруг аэродрома «Юхарина балка» до СТ «Ветерок».

Из письменного обращения жителей следует, что проблема с дорогой стоит весьма остро и не решается долгие годы. Общественный транспорт, такси, скорая помощь, пожарные команды, мусоровозы, школьные автобусы не могут подъехать к району, в котором живет масса людей.

В ответ на многочисленные письменные обращения юхаринцев ответственные лица обещали вышеуказанную дорогу заасфальтировать еще летом 2019 года, а также запустить туда автобусный маршрут. Но потом выяснилось, что проблемная дорога никому не принадлежит, поэтому заниматься ее благоустройством и ремонтом просто некому.

Жители района Юхариной балки в своем обращении просят включить бесхозную дорогу от Камышовского шоссе до СТ «Ветерок» в состав реестра городской собственности.

А.Ярусов и С.Бездольный пожелания юхаринцев выслушали и пообещали в ближайшее время провести еще одну встречу.