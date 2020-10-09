Граждан 65+ отправили на самоизоляцию

Граждан в возрасте 65+ обязали соблюдать режим самоизоляции по месту проживания и ограничить посещение ими мест с массовым пребыванием людей.

Такое решение принято 9 октября на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

— Мы возобновим работу нашего волонтерского штаба, который так же, как и весной, будет помогать нашим пожилым людям. Все это у нас уже отработано, поэтому сможем предоставить такую помощь, — сказал губернатор Михаил Развожаев, добавив, что на период обязательной самоизоляции эти граждане смогут оформить больничные листы.

Частным предпринимателям также рекомендовано перевести своих работников в возрасте 65+ и работников с хроническими заболеваниями на дистанционный режим работы, ограничить командировки по территории РФ и за ее пределы.

Глава города предложил поработать в таком режиме две недели, а дальше смотреть по ситуации.