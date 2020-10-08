За сутки заболели 30 местных жителей, двое умерли

На утро 8 октября в Севастополе зафиксировано еще 30 случаев заболевания covid-19. Все инфицированные — местные жители.

В сообщении пресс-службы правительства города также содержатся сведения о смерти двоих мужчин в возрасте 60 и 62 лет. В обоих случаях течение болезни было осложнено тяжелой вирусной пневмонией и острой дыхательной недостаточностью на фоне хронических заболеваний.

Общее количество заболевших с начала года составлянет 1221 человек: на стационарном лечении — 335, выздоровели — 784, умерли — 35.

Для обсуждения дальнейших мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Севастополя Михаил Развожаев созывает очередное заседание оперативного штаба.