Второй Международный фестиваль профессиональных театров танца состоится

Он откроется показом хореографического спектакля «Пигмалион» на сцене Севастопольского академического театра танца им.Вадима Елизарова.

Каждый вечер, в течение недели, севастопольской публике вновь будут показаны представления профессиональных театров танца. Свои программы представят танцевальные коллективы из городов России, работающие в различных стилях: балет, бальный танец, эстрадный танец, современная хореография. Среди участников — Музыкальный театр пластического балета «Новый балет» (Москва), Астраханский театр танца (Астрахань), театр танца им.Вадима Елизарова (Севастополь) и дуэт двухкратных чемпионов мира по бальным танцам (Арсен Агамалян и Оксана Васильева) из Твери.

Завершится фестиваль 2 ноября гала-концертом и церемонией награждения участников на сцене Севастопольского русского академического драматического театра им.Луначарского.

Начало всех представлений в 19.00.