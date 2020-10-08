Уволены два медицинских чиновника

После проверки Счетной палаты в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» проходят обыски.

Как сообщила пресс-служба правительства города, заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов и директор Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» Олег Роменский уволены по результатам проверки Счетной палаты.

В настоящий момент в бюджетном учреждении работают компетентные органы. Имеются задержанные, среди которых В.Нусинов.

В.Нусинов был назначен на должность заместителя директора департамента здравоохранения осенью 2018 года.

ГБУ «Медицинский информационно-аналитический центр» занимается закупками для департамента здравоохранения.