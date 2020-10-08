Севастополь спасут от засухи река Бельбек, Кадыковский карьер и новые скважины

В этот же день о программе было рассказано на заседании правительства Севастополя.

— На эти цели по поручению Президента РФ выделены для Севастополя средства на три ключевых мероприятия: частично на ремонт наиболее уязвимых сетей водоснабжения, где происходят наибольшие водопотери, создание инфраструктуры для переброски запасов воды из Кадыковского карьера для восполнения дефицита воды Чернореченского водохранилища (воду будут подавать способом прямого водозабора в Черную речку, а затем на гидроузел), а также на строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек на территории Севастополя. Этот проект будет реализован силами Министерства обороны, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, перечисленные мероприятия позволят избежать жесткого водного дефицита в следующем году. Деньги также выделили на проведение геолого-разведочных работ по поиску дополнительных подземных источников водоснабжения в Севастопольской зоне, которые будут проводиться совместно с корпорацией «Росгеология».

— Надо оперативно организовать работу с коллегами и разворачиваться уже со следующей недели, — распорядился глава города, добавив, что в первую очередь следует подготовить необходимые решения для определения поставщиков, а также наладить взаимодействие с коллегами из Минобороны.

На это его заместитель Владимир Базаров доложил, что работы уже налажены, все подготовительные мероприятия проведены, документы готовились вместе с Министерством обороны. Таким образом, на 2020 год 175 млн рублей выделены на сети, 55 млн руб.— на геологоразведку и бурение скважин на существующих водозаборах, остальные средства идут Министерству обороны на Бельбекский водозабор и Кадыковский карьер.

— То есть всего порядка 5 млрд направлено на решение водной проблемы, — подытожил М.Развожаев, напомнив о существовании также среднесрочной программы по ремонту труб, а также о дополнительных мероприятиях, которые сейчас прорабатываются.