Победителями «Диктанта Победы» стали 20 человек из 16 регионов России

Экспертный совет акции «Диктант Победы» определил 20 победителей 2020 года. Ими стали представители 16 регионов России, в том числе из Севастополя.

О подведении итогов диктанта сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн в ходе пресс-конференции в ТАСС.

«20 человек экспертный совет определил. Они представляют 16 регионов России. Это представители Воронежской, Самарской областей и три представителя Московской области, которые ответили на 25 вопросов правильно за 10 минут, и в промежутке до 20 минут на все 25 вопросов правильно ответили представители Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной области, по одному участнику из Нижегородской, Пензенской, Ленинградской, Волгоградской областей, Республики Саха (Якутия), три участника из Москвы и по одному участнику из Санкт-Петербурга, Рязанской, Смоленской областей и города Севастополя», — проинформировал А.Хинштейн.

Победителями акции стали участники, правильно ответившие на все 25 вопросов за максимально короткое время.

«25 баллов, то есть 25 ответов на 25 вопросов, правильно дали в общей сложности 1 009 человек в России и восемь участников из зарубежных государств: по три участника из Финляндии и Луганской народной республики, по одному участнику из Марокко и Германии», — уточнил координатор проекта. Максимальный возраст участника, набравшего 25 баллов, составляет 94 года (Владимирская область), а минимальный — 12 лет (Брянская область). Участие в акции приняли 25 глав субъектов РФ, 56 председателей региональных парламентов, 75 депутатов Госдумы и 31 сенатор.

Победителей наградят ценными призами и пригласят на парад Победы на Красной площади в Москве. Кроме того, федеральные и региональные победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Международная акция «Диктант Победы» 3 сентября прошла более чем на 11 тысячах площадках в 75 странах. По оценкам организаторов, в ней приняли участие более миллиона человек. По числу участников лидерами стали Московская (75 тысяч), Самарская (36 тысяч) и Ростовская (25,5 тысяч) области.