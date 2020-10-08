Одному из фигурантов дел по КОС «Южные» вынесен приговор

В Ленинском районном суде Севастополя 8 октября оглашен приговор Александру Антюфееву — бывшему руководителю ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и запрета занимать должности в государственных органах сроком два года.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть, сообщило Управление генеральной прокуратуры РФ в Южном федеральном округе.

В суде доказано, что А.Антюфеев превысил должностные полномочия. Он заключил контракт с подрядчиком ООО «Биотехпрогресс», который должен был строить очистные «Южные» в Камышовой бухте и Балаклаве. На момент подписания документа по объекту ФЦП не было ни проекта, ни сметы. Затем А.Антюфеев подписал дополнительное соглашение с исполнителем работ, в котором исключил проведение денег через казначейство, хотя по закону сделки свыше 100 миллионов рублей проходят только через надзорное ведомство. Аванс свыше двух миллиардов рублей в начале 2018 года перевели на счет Биотехпрогресса. 747 миллионов фирма израсходовала на цели, не предусмотренные государственным контрактом. Остаток в 1,3 млрд рублей оказался в лопнувшем банке.

По КОС «Южные» помимо дела А.Антюфеева Ленинский районный суд Севастополя рассматривает еще два: в отношении директора фирмы-подрядчика АО НПП «Биотехпрогресс» и по бывшему главе Департамента городского хозяйства Севастополя Михаилу Тарасову.