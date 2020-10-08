Новый дюкер проложат через Севастопольскую бухту

Крымский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по инженерным изысканиям, выполненным для подготовки проектной документации на строительство газопровода в Севастополе.

Планируется, что газопровод высокого давления будет проложен через Севастопольскую бухту от газораспределительной станции ГРС-3 до головного газорегуляторного пункта на Северной стороне города. Также здесь построят газопровод среднего давления от ГГРП до ГГРП-6а с переходом Севастопольской бухты. Объект будет состоять из нескольких линейных участков протяженностью 3011 м, 3375 м, 6366 м, 20 м и 96 м. Пропускная способность газопровода составит 48 тысяч куб.м в час.

Кроме того, предусмотрено строительство четырех станций катодной защиты и пунктов редуцирования газа.

Реализация проекта позволит повысить энергоэффективность использования топливных ресурсов и создать условия для комплексного развития инфраструктуры региона.

Финансирование строительства планируется осуществлять в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года». Застройщик — ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».

В январе 2010 года в Севастополе с помпой открыли газопровод через бухту — дюкер, который должен был закольцевать газотранспортную систему Южной и Северной сторон города. Через год выяснилось, что объект построен с большими нарушениями, под водой он фактически висит без опор, подавать по нему газ опасно.

В 2016 году были проведены диагностика и экспертиза промышленной безопасности дюкера, которые подтвердили, что газовая труба через бухту непригодна к эксплуатации.

Тем не менее, по словам вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова, газ по дюкеру подают. «Мы это делаем, он у нас целую зиму работает», — заявил В.Базаров в мае 2020 года.