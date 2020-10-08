Молодежный фестиваль отменили

Севастопольский государственный университет — организатор фестиваля UniFest — объявил об отмене заявленного на 10 октября в парке «Учкуевка» фестиваля продвинутой молодежи.

В официальном заявлении организатора сказано: «Друзья, в связи с эпидемиологической обстановкой, фестиваль #UniFest2020 переносится на неопределенный срок».

Фестиваль должен был состоятся в субботу, 10 октября. Парк «Учкуевка» на Северной стороне обещали превратить в студенческий кампус. На многочисленных площадках провести презентации институтов, входящих в состав Севастопольского государственного университета, и ярмарку вакансий от друзей и партнеров вуза.