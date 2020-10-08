Лекарств на лечение covid-19 потребовалось вдвое больше

В связи с ухудшающейся эпидемической ситуацией и увеличением числа пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, из городского бюджета дополнительно выделили средства в размере 39,4 млн рублей на закупку лекарственных препаратов. Такое решение принято 8 октября на заседании правительства.

По словам директора департамента здравоохранения Сергея Шеховцова, выделенных ранее средств фактически хватило на покупку лекарства только для половины заболевших.

— Это месячный запас, который был ранее создан департаментом здравоохранения и который в связи с увеличением количества пациентов сократился в два раза, — пояснил С.Шеховцов.

В ходе заседания также приняли решение о выделении 21 млн рублей на продолжение проведения лабораторной диагностики, закупки расходных материалов, а также оплаты труда сотрудников кожно-венерологического диспансера и городской больницы №1 имени Н.И.Пирогова.

Напомним, что только с 5 октября covid-19 в Севастополе заболели 114 человек.